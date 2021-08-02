Королева Испании недавно пережила трагическое событие, ведь потеряла свою бабушку. Несколько дней она не появлялась на публике и не посещала светские мероприятия. Через некоторые время Летиция вернулась к работе.
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Испанская королева на днях прибыла на церемонию закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2021. Она вручала премию Masters of Cinema.
Образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед камерами в изысканном, но одновременно сдержанном образе. Она примерила темно-синее асимметричное платье длины миди. Широкий пояс акцентировал на фигуре королевы.
Летиция соединила наряд с роскошными золотистыми туфлями на каблуках и с острым носком. Она дополнила аутфит темным клатчем и серьгами-кольцами.
Королева Испании собрала волосы в низкий элегантный пучок. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула стрелками.
Летиция на мероприятии / Фото Getty Images
Другие образы королевы Испании
- Летиция посетила Дворец Сарсуэла, где присоединилась к круглому столу, посвященному влиянию пандемии на психическое здоровье. Она показала летний образ в платье с принтом.
- Ее Величество встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака. Королева примеряла серое твидовое платье с необработанным краем.
- Королевская семья Испании прибыла на церемонию национальной жертвы апостолу Сантьяго в соборе Сантьяго. Летиция восхитила аутфитом в пудровом платье с цветочным принтом.