Монарша родина побувала на церемонії національної жертви апостолу Сантьяго в соборі Сантьяго, що в Іспанії.

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Образ королеви Летиції

Королева Іспанії для події обрала елегантну сукню пудрового кольору з красивим квітковим принтом. Вбрання мало довгі сітчасті рукави та пишну спідницю, що додавали образові ніжності. Такий look Її Величність поєднала з малиновими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся Летиція зібрала в акуратний пучок ззаду, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів літній аутфіт довершила маленька рожева сумочка, яку Летиція тримала в руці.



Королева Летиція з доньками / Фото Getty Images

Принцеси були одягнена у блакитну та рожеву сукні. Король Філіп VI постав перед публікою в темно-синьому костюмі, блакитній краватці та білій сорочці. На обличчях у всіх членів королівської сім'ї були білі захисті маски, які за час пандемії коронавірусу стали незмінними атрибутами їхніх аутфітів.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images