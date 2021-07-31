Королева Йорданії Ранія прибула до провінції Маан. Там вона зустрілася та поспілкувалась з деякими представниками місцевих громад, власниками різних проєктів і місцевою владою.

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Було приємно зустрітися сьогодні з чудовою групою людей із Маану в Шобак і почути про їхні проєкти, що приносять дохід. Їхня рішучість надихає,

– написала королева.

Образ королеви Ранії

Для ділової зустрічі йорданська королева постала в стриманому образі, який мав оригінальні деталі. Вона позувала в темно-зеленій сукні з глянцевими смужками та довгими широкими рукавами з яскравою червоно-білою тасьмою.

Королева Ранія зібрала волосся у високий кінський хвіст, накрутивши волосся у пишні локони. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах. Ранія не забула і про захисну маску чорного кольору.



Королева Ранія на зустрічі з представниками громад / Фото з інстаграму королеви Ранії

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