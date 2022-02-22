Королева Летиція продемонструвала елегантний образ у чорній сукні з розрізом

Іспанська королева вкотре приголомшила елегантністю. Під час нового виходу з чоловіком вона постала перед публікою в приталеній чорній спідниці з розрізом на нозі.

В Іспанії вже панує справжня весна, тому Летиція розпочала демонструвала образи, які чудово підійдуть для робочих зустрічей, прогулянок і навіть романтичних побачень.

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Монарше подружжя 21 лютого прибуло до Королівського театру, щоб очолити інавгураційний гала-концерт, присвячений подіям V сторіччя смерті Антоніо де Небріа. Там Летиція вкотре зачарувала бездоганним виглядом.

Елегантний образ королеви Летиції

Її Величність постала перед камерами папараці в приталеній сукні чорного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, виріз на нозі та довжину вище колін. Сукня вдало підкреслила витончену талію Летиції та її золотисту засмагу.

Королева обожнює взуття на підборах і цього разу обрала чорні туфлі-човники. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед аксесуарів аутфіт доповнювали:

вишукані сережки з камінцями;

чорний клатч;

біла захисна маска.

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