Королева Летиція продемонструвала елегантний образ у чорній сукні з розрізом

22 лютого 2022 , 18:17
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Джерело:

інстаграм Royal Fashion Police

Іспанська королева вкотре приголомшила елегантністю. Під час нового виходу з чоловіком вона постала перед публікою в приталеній чорній спідниці з розрізом на нозі.

В Іспанії вже панує справжня весна, тому Летиція розпочала демонструвала образи, які чудово підійдуть для робочих зустрічей, прогулянок і навіть романтичних побачень.

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Монарше подружжя 21 лютого прибуло до Королівського театру, щоб очолити інавгураційний гала-концерт, присвячений подіям V сторіччя смерті Антоніо де Небріа. Там Летиція вкотре зачарувала бездоганним виглядом. 

Елегантний образ королеви Летиції 

Її Величність постала перед камерами папараці в приталеній сукні чорного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, виріз на нозі та довжину вище колін. Сукня вдало підкреслила витончену талію Летиції та її золотисту засмагу. 

Королева обожнює взуття на підборах і цього разу обрала чорні туфлі-човники. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед аксесуарів аутфіт доповнювали:

  • вишукані сережки з камінцями;
  • чорний клатч;
  • біла захисна маска. 
Фото виходу королівського подружжя Іспанії можна переглянути за посиланням

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Автор: Христина Кобак