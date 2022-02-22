В Испании уже царит настоящая весна, поэтому Летиция начала демонстрировала образы, которые отлично подойдут для рабочих встреч, прогулок и даже романтических свиданий.
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Монаршая чета 21 февраля прибыла в Королевский театр, чтобы возглавить инаугурационный гала-концерт, посвященный событиям V столетия смерти Антонио де Небриа. Там Летиция в который раз очаровала безупречным видом.
Элегантный образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед камерами папарацци в приталенном платье черного цвета. У наряда были четвертные рукава, вырез на ноге и длина выше колен. Платье удачно подчеркнуло изящную талию Летиции и ее золотистый загар.
Королева обожает обувь на каблуке и на этот раз выбрала черные туфли-лодочки. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров аутфит дополняли:
- изысканные серьги с камнями;
- черный клатч;
- белая защитная маска.
Предыдущие выходы испанской королевы
- Королева Испании в красной кофточке Hugo Boss и брюках-кюлотах такого же оттенка посетила встречу с представителями главных иберо-американских телеканалов.
- В Центр протонной терапии в больнице Кіронсалуд в элегантном черном платье длины миди с принтом.
- В кожаных брюках и твидовом жакете Ее Величество была в Музее естествознания в Мадриде.