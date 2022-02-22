В Испании уже царит настоящая весна, поэтому Летиция начала демонстрировала образы, которые отлично подойдут для рабочих встреч, прогулок и даже романтических свиданий.

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Монаршая чета 21 февраля прибыла в Королевский театр, чтобы возглавить инаугурационный гала-концерт, посвященный событиям V столетия смерти Антонио де Небриа. Там Летиция в который раз очаровала безупречным видом.

Элегантный образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами папарацци в приталенном платье черного цвета. У наряда были четвертные рукава, вырез на ноге и длина выше колен. Платье удачно подчеркнуло изящную талию Летиции и ее золотистый загар.

Королева обожает обувь на каблуке и на этот раз выбрала черные туфли-лодочки. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров аутфит дополняли:

изысканные серьги с камнями;

черный клатч;

белая защитная маска.

Фото выхода королевской четы Испании можно посмотреть по ссылке.

Предыдущие выходы испанской королевы