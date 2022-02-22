В Іспанії вже панує справжня весна, тому Летиція розпочала демонструвала образи, які чудово підійдуть для робочих зустрічей, прогулянок і навіть романтичних побачень.
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Монарше подружжя 21 лютого прибуло до Королівського театру, щоб очолити інавгураційний гала-концерт, присвячений подіям V сторіччя смерті Антоніо де Небріа. Там Летиція вкотре зачарувала бездоганним виглядом.
Елегантний образ королеви Летиції
Її Величність постала перед камерами папараці в приталеній сукні чорного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, виріз на нозі та довжину вище колін. Сукня вдало підкреслила витончену талію Летиції та її золотисту засмагу.
Королева обожнює взуття на підборах і цього разу обрала чорні туфлі-човники. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед аксесуарів аутфіт доповнювали:
- вишукані сережки з камінцями;
- чорний клатч;
- біла захисна маска.
Попередні виходи іспанської королеви
- Королева Іспанії у червоній кофтинці Hugo Boss та штанах-кюлотах такого самого відтінку відвідала зустріч з представниками головних іберо-американських телеканалів.
- У Центр протонної терапії в лікарні Кіронсалуд в елегантній чорній сукні довжини міді з принтом.
- У шкіряних штанах і твідовому жакеті Її Величність була в Музеї природознавства у Мадриді.