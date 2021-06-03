Королева Летиція приїхала на зустріч з Фондом проти наркоманії. Подія відбулася 2 червня в Мадриді.
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Її Величність часто долучається до різних ініціатив, які намагаються покращити якість життя людей. Вона з'являється на важливих для суспільства заходах і щоразу зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом.
Елегантний образ королеви Летиції
Для нового виходу Її Величність обрала сіру сукню з короткими рукавами, що оригінально пошиті, та красивим вирізом на нозі. Летиція полюбляє підкреслювати струнку талію поясами. Цього разу обрала такий аксесуар чорного кольору. З взуття королева обрала чорні туфлі-човники на високих підборах.
У руці вона тримала лаконічний чорний клатч, що гармонійно доповнив look. На пальці Летиції красувалася улюблена каблучка, яку подарували дівчата. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила звичний повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.
Королева Летиція в сірій сукні / Фото Getty Images
Королева Летиція в сірій сукні / Фото Getty Images
Попередні виходи королеви Летиції
- Королева з чоловіком побували на святковому заході з нагоди Дня Збройних Сил. Її Величність для такої події обрала сукню ніжно-рожевого кольору.
- Її Величність відвідала конфірмацію доньки принцеси Леонор у церкві "Асунсьон де Нуестра Сеньора" в елегантній білій блузці та чорних штанах.
- На вручення премії Мігеля де Сервантеса 2020 року поету Франсіско Брінес у будинку автора Летиція постала у яскравому костюмі помаранчевого кольору.