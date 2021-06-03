Королева Летиція приїхала на зустріч з Фондом проти наркоманії. Подія відбулася 2 червня в Мадриді.

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Її Величність часто долучається до різних ініціатив, які намагаються покращити якість життя людей. Вона з'являється на важливих для суспільства заходах і щоразу зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом.

Елегантний образ королеви Летиції

Для нового виходу Її Величність обрала сіру сукню з короткими рукавами, що оригінально пошиті, та красивим вирізом на нозі. Летиція полюбляє підкреслювати струнку талію поясами. Цього разу обрала такий аксесуар чорного кольору. З взуття королева обрала чорні туфлі-човники на високих підборах.

У руці вона тримала лаконічний чорний клатч, що гармонійно доповнив look. На пальці Летиції красувалася улюблена каблучка, яку подарували дівчата. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила звичний повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.



Королева Летиція в сірій сукні / Фото Getty Images



Королева Летиція в сірій сукні / Фото Getty Images