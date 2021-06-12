Королева Іспанії 11 червня побувала на жіночому саміті, що відбувся в Мадриді. Для події Летиція обрала красиву літню сукню, якою зачарувала публіку.

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Яскравий look королеви Летиції

Її Величність постала перед учасниками саміту в сукні малинового кольору з короткими рукавами та кишенями, які прикрашали великі ґудзики в тон вбрання. Одяг вона поєднала з ніжно-рожевими туфлями-човниками на високих підборах.

Серед аксесуарів ефектний look Летиції доповнив маленький рожевий клатч, який вона тримала в руці, улюблена каблучка та мінімалістичні блискучі сережки.

Візажисти зробили на обличчі Її Величності легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Її волосся вирівняли, воно гарно спадало на плечі.

Незмінно Летиція довершила аутфіт медичною маскою. Без цього засобу захисту після початку пандемії коронавірусу вона ніколи не з'являється на публіці.



Королева Летиція у малиновій сукні / Фото Getty Images