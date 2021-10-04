Королева Летиція приголомшила елегантним образом: фото в костюмі

Іспанська королева Летиція здійснила новий публічний вихід. Вона побувала на події "Харчування та здоров'я: користь риби та інших водних продуктів". Для заходу обрала стриманий костюм сірого кольору.

Її Величність часто демонструє стильні аутфіти. Здебільшого вона надає перевагу елегантному одягу, який підкреслює спортивну фігуру.

Дивіться також Королева Летиція показала стриманий образ: фото у сірій сукні

Елегантний образ королеви Летиції

Королева постала перед камерами в класичному сірому костюмі з вкороченими штанами й подовженим піджаком, який не застібала. Під піджак одягнула білу блузку та туфлі-човники на підборах і зі зміїним принтом.

Її Величність надає перевагу вирівняному волоссю, однак цього разу вклала його у легкі локони. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Не обійшлася без незмінного аксесуара сьогодення – захисної маски.



Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images



Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images

Осінні аутфіти королеви Іспанії