Ее Величество часто демонстрирует стильные аутфиты. По большей части она предпочитает элегантную одежду, которая подчеркивает спортивную фигуру.
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Элегантный образ королевы Летиции
Королева предстала перед камерами в классическом сером костюме с укороченными брюками и удлиненным пиджаком, который не застегивала. Под пиджак надела белую блузку и туфли-лодочки на каблуке со змеиным принтом.
Ее Величество предпочитает прямые волосы, однако на этот раз уложила их в легкие локоны. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Не обошлась без неизменного аксессуара настоящего – защитной маски.
Королева Летиция в сером костюме / Фото Getty Images
Королева Летиция в сером костюме / Фото Getty Images
Осенние аутфиты королевы Испании
- Летиция встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака в сиреневом костюме.
- На финале научного конкурса Famelab Spain 2021 Ее Величество появилась в кожаном платье черного цвета.
- В королевский дворец приезжал президент Колумбии с женой. Королева принимала гостей в ярком платье красного цвета.