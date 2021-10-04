Її Величність часто демонструє стильні аутфіти. Здебільшого вона надає перевагу елегантному одягу, який підкреслює спортивну фігуру.
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Елегантний образ королеви Летиції
Королева постала перед камерами в класичному сірому костюмі з вкороченими штанами й подовженим піджаком, який не застібала. Під піджак одягнула білу блузку та туфлі-човники на підборах і зі зміїним принтом.
Її Величність надає перевагу вирівняному волоссю, однак цього разу вклала його у легкі локони. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Не обійшлася без незмінного аксесуара сьогодення – захисної маски.
Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images
Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images
Осінні аутфіти королеви Іспанії
- Летиція зустрілась з представниками Іспанської асоціації проти раку у бузковому костюмі.
- На фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021 Її Величність з'явилася у шкіряній сукні чорного кольору.
- У королівський палац приїжджав президент Колумбії з дружиною. Королева приймала гостей у яскравій сукні червоного кольору.