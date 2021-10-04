Її Величність часто демонструє стильні аутфіти. Здебільшого вона надає перевагу елегантному одягу, який підкреслює спортивну фігуру.

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Елегантний образ королеви Летиції

Королева постала перед камерами в класичному сірому костюмі з вкороченими штанами й подовженим піджаком, який не застібала. Під піджак одягнула білу блузку та туфлі-човники на підборах і зі зміїним принтом.

Її Величність надає перевагу вирівняному волоссю, однак цього разу вклала його у легкі локони. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Не обійшлася без незмінного аксесуара сьогодення – захисної маски.



Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images



Королева Летиція у сірому костюмі / Фото Getty Images

Осінні аутфіти королеви Іспанії