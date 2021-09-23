Ледь не щодня дружина короля Філіпа VI здійснює офіційні виходи. До 49-річної Летиції прикута особлива увага преси й представників модної індустрії, адже кожен її образ розбирають до деталей.

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Образ Летиції

Для появи в Мадриді Її Величність підібрала ніжно-бузковий костюм – вкорочені штани зі стрілками та подовжений піджак по фігурі. Вона часто підтримує нові іспанські бренди, тому цей вихід не став винятком. Жіночний костюм Летиція підібрала в колекції марки Bleis Madrid.

Наверх королева Іспанії одягла білий топ у білизняному стилі з мереживною вставкою на декольте. Свій look вона довершила нюдовими туфлями-човниками від іменитого бренду Prada. У них Летиція з'являється не вперше.

Фото Летиції в бузковому костюмі та туфлях Prada дивіться на Daily Mail.

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