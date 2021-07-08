Її Величність рідко з'являється у відео, тому прихильникам трішки незвично бачити її в такому форматі. Проте Летиція завжди зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом.
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Елегантний образ іспанської королеви
Королева постала перед об'єктивом, сидячи на стільці. Вона позувала на камеру в приталеній смарагдовій сукні без рукавів. Такий колір підкреслив неймовірно красиві очі Її Величності. Вишуканий та розкішний образ Летиція довершила сережками в тон сукні.
Коротке волосся вклала рівно, воно гарно спадало на плечі. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах. Незвично бачити королеву без захисної маски, адже зазвичай вона не з'являється на публіці без неї.
Королева Летиція у смарагдовій сукні / Фото Getty Images
Попередні аутфіти королеви Летиції
- На урочистий обід з Генеральним секретарем ООН Її Величність прийшла у небесно-блакитній сукні з квітковою вишивкою.
- Королева Летиція побувала на World Blindness Summitt Madrid'21 в сукні з анімалістичним принтом від Вікторії Бекхем.
- Королева долучилася до символічного свята – 50 років, як жінки мають можливість працювати у лавах поліції. На таку подію вона одягнула вишукану червону сукню італійського бренду Salvatore Ferragamo.