Король Чарльз приїхав у Букінгемський палац: фото першого виходу монарха до публіки

Принц Чарльз, який тепер вже по праву може називатись королем Чарльзом III, повернувся з Шотландії у Лондон. Він приїхав у Букінгемський палац і одразу вийшов до головних воріт, аби зустрітись з підданими та поглянути на квіти, які принесли британці.

До палацу новий король приїхав на чорному автомобілі прямо з аеропорту. Піддані короля одразу зустріли нового главу держави та Співдружності нації вигуками та гаслами "Боже, храни короля!" та "Гіп-гів ура!".

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Принц Чарльз прибув у Лондон / Фото Sky News



Принц Чарльз прибув у Лондон / Фото Sky News

Король Чарльз підійшов до прихильників та трохи з ними поспілкувався, одна з жінок навіть поцілувала його в щоку. Цей вчинок можна вважати порушенням королівського протоколу, але новий король, схоже, сприйняв його спокійно.



Принц Чарльз одразу вийшов до публіки під палац / Фото Sky News



Одна з жінок поцілувала принца Чарльза у щоку / Фото Sky News

Зокрема Чарльз разом з дружиною Каміллою підійшли до воріт Букінгемського палацу, де тисячі людей принесли свої квіти у пам'ять покійної королеви. Зі стривоженим обличчям та сумом в очах він оглянув їх та подякував за увагу до його матері. Король був одягнений у траурний чорний костюм з білою сорочкою та чорнолю краваткою, водночас як королева-консорт мала чорну міді-сукню з туфлями та намистом з перлів, які колись дуже любила Єлизавета II.



Принц Чарльз разом з дружиною оглянули квіти покійній королеві / Фото Sky News



Принц Чарльз разом з дружиною оглянули квіти покійній королеві / Фото Sky News

Після цього подружжя разом пройшло крізь ворота палацу, який вважається головною резиденцією короля. До цього пара жила у Кларенс-Гауз.



Після короткого виходу до публіки вони разом покрокували у Букінгем / Фото Sky News

Як повідомила британському видання Sky News королівський кореспондент Ріаннон Мілс, Єлизавета II була б щаслива, коли б побачила, як публіка приймає свого нового короля. Попри його неоднозначну біографію з особистим життям та не особливу прихильність британців, все склалось найкращим чином. За словами кореспондента, це дуже його стиль і він щось явно успадкував від матері, коли спілкувався з підданими. Також вона згадала про його дружину Каміллу.

Міллс каже, що це "те, на що королева сподівалася" для прийому свого сина. Вона каже, що для деяких – король був "суперечливим персонажем" і часом був відвертим, але в нього "зв'язок" із людьми і "щиро дбає про них". Королева дуже ясно дала зрозуміти у своєму зверненні до дня сходження на престол ще в лютому, що, на її думку, Камілла присвятила себе інституту, цим королівським обов'язкам, підтримці свого сина,

– наводить слова Міллс видання.

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