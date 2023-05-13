Зі спадкоємцями престолу: Букінгемський палац представив офіційні портрети короля Чарльза III
Джерело:Королівська сім'я
Пройшов тиждень після коронації короля Чарльза III та королеви Камілли. Тепер Букінгемський палац опублікував два нові портрети, присвячені цій історичній події. На одному фото король позує зі спадкоємцями престолу.
Знімки зробив фотограф Х’юго Бернанд у Тронному залі Букінгемського палацу. На фото зображені монарх та його дружина, королева Камілла зі своїми пажами.
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На першому історичному портреті на троні сидить король Чарльз ІІІ в імператорській державній короні та хутряній мантії. В руках він тримає символи влади – сферу Государя та скіпетр Государя з хрестом.
Біля короля стоять його спадкоємці – принц Вільям та його син принц Джордж.
Король Чарльз зі спадкоємцями / Фото з твіттеру королівської сім’ї
На світлині 40-річний принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки. Востаннє подібна фотографія публікувалася ще у 2020 році, коли покійна королева Єлизавета позувала зі своїми трьома спадкоємцями.
Королівські спадкоємці, які мають право на трон / Інфографіка 24 Каналу
На другому офіційному портреті зображені король та королева зі своїми пажами.
Нагадаємо, що пажі короля Чарльза:
- старший онук, принц Джордж,
- онук Сари Тронтон, однієї з найдавніших друзів і супутниць королеви Камілли Ніколас Барклей,
- син Девіда маркіза Чолмонделей, лорд Олівер Чолмонделей,
- син британського банкіра та аристократа Едварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.
Пажі королеви Камілли:
- Три її онуки Гас і Луї Лопес, Фредді Паркер Боулз,
- внучатий племінник Артур Елліот.
- Також на фото є фрейліни Камілли – її сестра Аннабель Елліот та близька подруга Леді Ленсдоун.
Король Чарльз та Камілла з пажами / Фото з твіттеру королівської сім’ї
Як пройшла коронація Чарльза ІІІ: головне
- У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. О 14 годині тарший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
- Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
- У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
- Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
- Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.