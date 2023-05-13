Зі спадкоємцями престолу: Букінгемський палац представив офіційні портрети короля Чарльза III

Пройшов тиждень після коронації короля Чарльза III та королеви Камілли. Тепер Букінгемський палац опублікував два нові портрети, присвячені цій історичній події. На одному фото король позує зі спадкоємцями престолу.

Знімки зробив фотограф Х’юго Бернанд у Тронному залі Букінгемського палацу. На фото зображені монарх та його дружина, королева Камілла зі своїми пажами.

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На першому історичному портреті на троні сидить король Чарльз ІІІ в імператорській державній короні та хутряній мантії. В руках він тримає символи влади – сферу Государя та скіпетр Государя з хрестом.

Біля короля стоять його спадкоємці – принц Вільям та його син принц Джордж.



Король Чарльз зі спадкоємцями / Фото з твіттеру королівської сім’ї

На світлині 40-річний принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки. Востаннє подібна фотографія публікувалася ще у 2020 році, коли покійна королева Єлизавета позувала зі своїми трьома спадкоємцями.



Королівські спадкоємці, які мають право на трон / Інфографіка 24 Каналу

На другому офіційному портреті зображені король та королева зі своїми пажами.

Нагадаємо, що пажі короля Чарльза:

старший онук, принц Джордж,

онук Сари Тронтон, однієї з найдавніших друзів і супутниць королеви Камілли Ніколас Барклей,

син Девіда маркіза Чолмонделей, лорд Олівер Чолмонделей,

син британського банкіра та аристократа Едварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.

Пажі королеви Камілли:

Три її онуки Гас і Луї Лопес, Фредді Паркер Боулз,

внучатий племінник Артур Елліот.

Також на фото є фрейліни Камілли – її сестра Аннабель Елліот та близька подруга Леді Ленсдоун.



​Король Чарльз та Камілла з пажами / Фото з твіттеру королівської сім’ї

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