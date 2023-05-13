Фотографии сделал фотограф Хьюго Бернанд в Тронном зале Букингемского дворца. На фото изображены монарх и его жена, королева Камилла со своими пажами.
Интересно Трогательно к стенам: король Чарльз и Камилла поделились милым видео по итогам коронации.
На первом историческом портрете на троне сидит король Чарльз ІІІ в императорской государственной короне и меховой мантии. В руках он держит символы власти – сферу Государя и скипетр Государя с крестом.
У короля стоят его наследники – принц Уильям и его сын принц Джордж.
Король Чарльз с наследниками / Фото из твиттера королевской семьи
На фото 40-летний принц Уэльский одет в парадную форму валлийской гвардии и мантию Ордена Подвязки. В последний раз подобная фотография публиковалась еще в 2020 году, когда покойная королева Елизавета позировала со своими тремя наследниками.
Королевские наследники, имеющие право на трон / Инфографика 24 Канала
На втором официальном портрете изображены король и королева со своими пажами.
Напомним, что пажи короля Чарльза:
- старший внук, принц Джордж,
- внук Сары Тронтон, одной из древнейших друзей и спутниц королевы Камиллы Николас Барклей,
- сын Дэвида маркиза Чолмонделей, лорд Оливер Чолмонделей,
- сын британского банкира и аристократа Эдварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.
Пажи королевы Камиллы:
- Три ее внука Гас и Луи Лопес, Фредди Паркер Боулз,
- внучатый племянник Артур Эллиот.
- Также на фото есть фрейлины Камиллы – ее сестра Аннабель Эллиот и близкая подруга Леди Ленсдоун.
Король Чарльз и Камилла с пажами / Фото из твиттера королевской семьи
Как прошла коронация Чарльза ІІІ: главное
- В Великобритании впервые за 70 лет проходит официальная церемония коронации Чарльза III. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и продлится три дня. В 14 часов тарший сын Елизаветы II официально стал королем.
- Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.
- В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.
- Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.
- Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.