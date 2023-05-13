Знімки зробив фотограф Х’юго Бернанд у Тронному залі Букінгемського палацу. На фото зображені монарх та його дружина, королева Камілла зі своїми пажами.

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На першому історичному портреті на троні сидить король Чарльз ІІІ в імператорській державній короні та хутряній мантії. В руках він тримає символи влади – сферу Государя та скіпетр Государя з хрестом.

Біля короля стоять його спадкоємці – принц Вільям та його син принц Джордж.



Король Чарльз зі спадкоємцями / Фото з твіттеру королівської сім’ї

На світлині 40-річний принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки. Востаннє подібна фотографія публікувалася ще у 2020 році, коли покійна королева Єлизавета позувала зі своїми трьома спадкоємцями.



Королівські спадкоємці, які мають право на трон / Інфографіка 24 Каналу

На другому офіційному портреті зображені король та королева зі своїми пажами.

Нагадаємо, що пажі короля Чарльза:

старший онук, принц Джордж,

онук Сари Тронтон, однієї з найдавніших друзів і супутниць королеви Камілли Ніколас Барклей,

син Девіда маркіза Чолмонделей, лорд Олівер Чолмонделей,

син британського банкіра та аристократа Едварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.

Пажі королеви Камілли:

Три її онуки Гас і Луї Лопес, Фредді Паркер Боулз,

внучатий племінник Артур Елліот.

Також на фото є фрейліни Камілли – її сестра Аннабель Елліот та близька подруга Леді Ленсдоун.



​Король Чарльз та Камілла з пажами / Фото з твіттеру королівської сім’ї

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