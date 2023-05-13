Знімки зробив фотограф Х’юго Бернанд у Тронному залі Букінгемського палацу. На фото зображені монарх та його дружина, королева Камілла зі своїми пажами.

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На першому історичному портреті на троні сидить король Чарльз ІІІ в імператорській державній короні та хутряній мантії. В руках він тримає символи влади – сферу Государя та скіпетр Государя з хрестом.

Біля короля стоять його спадкоємці – принц Вільям та його син принц Джордж.


Король Чарльз зі спадкоємцями / Фото з твіттеру королівської сім’ї

На світлині 40-річний принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки. Востаннє подібна фотографія публікувалася ще у 2020 році, коли покійна королева Єлизавета позувала зі своїми трьома спадкоємцями.


Королівські спадкоємці, які мають право на трон / Інфографіка 24 Каналу

На другому офіційному портреті зображені король та королева зі своїми пажами.

Нагадаємо, що пажі короля Чарльза:

  • старший онук, принц Джордж,
  • онук Сари Тронтон, однієї з найдавніших друзів і супутниць королеви Камілли Ніколас Барклей,
  • син Девіда маркіза Чолмонделей, лорд Олівер Чолмонделей,
  • син британського банкіра та аристократа Едварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.

Пажі королеви Камілли:

  • Три її онуки Гас і Луї Лопес, Фредді Паркер Боулз,
  • внучатий племінник Артур Елліот.
  • Також на фото є фрейліни Камілли – її сестра Аннабель Елліот та близька подруга Леді Ленсдоун.


​Король Чарльз та Камілла з пажами / Фото з твіттеру королівської сім’ї

Як пройшла коронація Чарльза ІІІ: головне

  • У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. О 14 годині тарший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
  • Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
  • У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
  • Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
  • Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.