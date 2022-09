Про скасування концерту путініста Роджера Вотерса стало відомо в неділю, 25 вересня, після того, як поляки порадили йому співати в Москві. Відповідне оголошення з'явилося на сайті концертної арени Tauron Arena Kraków, де мав би виступити екссоліст Pink Floyd. Причину там не пояснили. Мабуть, тому що все занадто очевидно.

Читайте також Вона не впевнена, що росія бомбила Донбас, – Ганна Сагайдачна про скандальну Оксану Байрак

У Польщі скасували концерт засновника Pink Floyd – його можуть визнати персоною нон ґрата

Live Nation Polska та Tauron Arena Kraków скасували концерт Роджера Вотерса,

– йдеться в повідомленні на сайті.

Концерт засновника Pink Floyd Роджера Вотерса у Кракові скасували / Скриншот з сайту Tauron Arena Kraków

Однак і це ще не все. Депутат Лукаш Вантух, який роз'яснив полякам, що таким як Роджер Вотерс не місце в Кракові, докладає усіх зусиль, аби засновника Pink Floyd визнали персоною нон ґрата в місті. У міській раді вже підготували проєкт з такою резолюцією. За це рішення голосуватимуть на сесії наступної середи, передає "Польське радіо".

Як на це відреагував сам Роджер Вотерс

У своєму фейсбуці 79-річний музикант написав, що через "драконівську цензуру" Лукаша Вантуха поляки не зможуть прийти на його шоу This is not a drill у Кракові.

"Це правда, що пан Лукаш Вантух погрожував провести збори, щоб попросити раду оголосити мене "персоною нон грата" через мої публічні зусилля заохочувати всіх, хто бере участь у катастрофічній війні в Україні, працювати над досягненням миру шляхом переговорів. Якщо пан Лукаш Вантух досягне мети, і мої майбутні концерти у Кракові будуть скасовані, це буде сумна втрата для мене, тому що я з нетерпінням чекав можливості поділитися своїм посланням любові з народом Польщі", – заскиглив Роджер Вотерс.

Чому засновника Pink Floyd вважають "посіпакою путіна"