Подружжя не поділяє політичну позицію Байрак, тому припинило спілкуватися з нею. Раніше чоловік Сагайдачної – Євген Третьяк був "правою рукою" режисерки.
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Оксана Байрак "не впевнена, що росія бомбила Донбас"
Акторка зізналася, що до війни Оксана та її коханий були у тісних стосунках, адже працювали разом. Та про політичні погляди Байрак Ганна дізналася від сторонніх людей. Спільні знайомі почали розповідати Сагайдачній, що у приватних розмовах Байрак стверджує, що "не все так однозначно".
Спільні знайомі почали надсилати фото листування з нею. Там були прямо суперечки про Донбас. Вона не впевнена, що росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року, не все так однозначно,
– поділилася акторка.
Особистої розмови у Євгена чи Ганни з режисеркою не було. Наразі подружжя просто припинило спілкуватися з Байрак.
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