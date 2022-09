Колишній фронтмен та засновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс оголосив концертний тур. Він співатиме у багатьох країнах, зокрема й у Польщі.

Як поляки реагують на концерт Вотерса

У мережі оголосили, що в межах туру This is not a drill відбудеться концерт музиканта у квітні в Кракові. Продаж білетів розпочнеться 16 вересня.

Однак в мережі не надто радісно відреагували на анонс виступу Роджера Вотерса. Хоч знайшлись люди, які вважають, що це просто музика, інші протестують проти цього концерту:

"Цей концерт повинен відбуватися в Москві або Мінську, а не в Кракові";

"Є люди, які повинні грати й нічого не говорити";

"Те, що він написав у своєму листі Зеленській, свідчить про те, що він ідіот";

"Протягом багатьох років Вотерс був для мене одним із найважливіших митців. Але сьогодні він – абсолютно застарілий старий клоун із черепом, наповненим гноєм, де мав бути мозок";

"Чудовий музикант, але реаліті-коментатор жахливий...";

"На цього кремлівського пропагандиста? Я б навіть безплатно не пішов. Слава Україні!";

"Чекаємо концерт на Червоній площі під почесним патронатом путіна".

Але не тільки користувачі бунтують проти концерту. Депутат міської ради Кракова Лукаш Вантух пообіцяв поговорити з мером і колегами, щоб скасувати захід.

"Роджер Вотерс – запеклий посіпака путіна – хоче виступити на "Таурон Арені" у Кракові. У середу у нас сесія Краківської міської ради, і я буду говорити з мером і депутатами, щоб скасувати це. Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в Москві", – виступив діяч.

