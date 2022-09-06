Колишній лідер та засновник легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс обурив скандальним зверненням до першої леді Україні. Він заявляв, що треба піти на поступки росії.

Зверніть увагу Мережа розлючена зверненням засновника Pink Floyd до Зеленської: каже піти на поступки росії

Олена Зеленська відповіла Вотерсу

Дружина президента вирішила не тягнути з відповіддю. Вона опублікувала допис, в якому звернулась до музиканта. Вона підкреслила, що Україна – обороняється, якщо ми зупинимося – нас не стане.

Це росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться. Роджере Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни,

– жорстко відповіла перша леді.

Варто нагадати, що позиція гурту Pink Floyd відрізняється від позиції колишнього фронтмена. Колектив засуджує росію, видалив усі свої записи з їхніх цифрових платформ. Також музиканти випустили трек Hey Hey Rise Up, в основі якого звучить пісня "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Що казав Роджер Вотерс