Об отмене концерта путиниста Роджера Уотерса стало известно в воскресенье, 25 сентября, после того, как поляки посоветовали ему петь в Москве. Соответствующее объявление появилось на сайте концертной арены Tauron Arena Kraków, где должен был выступить экс-солист Pink Floyd. Причину там не объяснили. Пожалуй, потому что все слишком очевидно.

Читайте также Она не уверена, что россия бомбила Донбасс – Анна Сагайдачная о скандальной Оксане Байрак

В Польше отменили концерт основателя Pink Floyd – его могут признать персоной нон грата

Live Nation Polska и Tauron Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса,

– говорится в сообщении на сайте.

Концерт основателя Pink Floyd Роджера отерса в Кракове отменили / Скриншот с сайта Tauron Arena Kraków

Однако и это еще не всё. Депутат Лукаш Вантух, разъяснивший полякам, что таким как Роджер Уотерс не место в Кракове, прилагает все усилия, чтобы основателя Pink Floyd признали персоной нон грата в городе. В городском совете подготовили проект с соответствующей резолюцией. За это решение будут голосовать на сессии в следующую среду, передает "Польское радио".

Как на это отреагировал сам Роджер Уотерс

В своем фейсбуке 79-летний музыкант написал, что из-за "драконовской цензуры" Лукаша Вантуха поляки не смогут прийти на его шоу This is not a drill в Кракове.

"Это правда, что господин Лукаш Вантух угрожал провести собрание, чтобы попросить совет объявить меня "персоной нон грата" через мои публичные усилия призывать всех, кто участвует в катастрофической войне в Украине, работать над достижением мира путем переговоров. Если господин Лукаш Вантух достигнет цели, и мои будущие концерты в Кракове будут отменены, это будет печальная потеря для меня, потому что я с нетерпением ждал возможности поделиться своим посланием любви с народом Польши", – заныл Роджер Уотерс.

Почему основателя Pink Floyd считают "приспешником путина"