Об отмене концерта путиниста Роджера Уотерса стало известно в воскресенье, 25 сентября, после того, как поляки посоветовали ему петь в Москве. Соответствующее объявление появилось на сайте концертной арены Tauron Arena Kraków, где должен был выступить экс-солист Pink Floyd. Причину там не объяснили. Пожалуй, потому что все слишком очевидно.
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В Польше отменили концерт основателя Pink Floyd – его могут признать персоной нон грата
Live Nation Polska и Tauron Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса,
– говорится в сообщении на сайте.
Концерт основателя Pink Floyd Роджера отерса в Кракове отменили / Скриншот с сайта Tauron Arena Kraków
Однако и это еще не всё. Депутат Лукаш Вантух, разъяснивший полякам, что таким как Роджер Уотерс не место в Кракове, прилагает все усилия, чтобы основателя Pink Floyd признали персоной нон грата в городе. В городском совете подготовили проект с соответствующей резолюцией. За это решение будут голосовать на сессии в следующую среду, передает "Польское радио".
Как на это отреагировал сам Роджер Уотерс
В своем фейсбуке 79-летний музыкант написал, что из-за "драконовской цензуры" Лукаша Вантуха поляки не смогут прийти на его шоу This is not a drill в Кракове.
"Это правда, что господин Лукаш Вантух угрожал провести собрание, чтобы попросить совет объявить меня "персоной нон грата" через мои публичные усилия призывать всех, кто участвует в катастрофической войне в Украине, работать над достижением мира путем переговоров. Если господин Лукаш Вантух достигнет цели, и мои будущие концерты в Кракове будут отменены, это будет печальная потеря для меня, потому что я с нетерпением ждал возможности поделиться своим посланием любви с народом Польши", – заныл Роджер Уотерс.
Почему основателя Pink Floyd считают "приспешником путина"
- В августе Роджер Уотерс назвал Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает огонь" в Украине. Он советовал Зеленскому сесть с оккупантами за стол переговоров, а США – не поставлять оружие Украине.
- Уже в сентябре бывший лидер Pink Floyd обратился к Елене Зеленской и попросил ее повлиять на мужа – "прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску".
- Первая леди Украины тогда жестко ответила Роджеру Уотерсу: "Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если рф откажется от войны – война закончится. Роджер Уотерс, вам стоит просить мира у президента другой страны".