Ігор Кондратюк пригадав сварку з Оксаною Марченко у 2014 році через Донбас

Продюсер Ігор Кондратюк тривалий час товаришував зі зрадницею Оксаною Марченко. Але у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та почала війну на Донбасі, вони посварилися через різні погляди на ситуацію.

Тепер у Кондратюка немає жодних стосунків з Оксаною Марченко. Він не стежить за її висловлюваннями і не знає, де вона зараз.

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Сварка Ігоря Кондратюка та Марченко

Продюсер наголосив, що Марченко – зрадниця. Вона після березня 2014 року продовжувала підігрувати росіянам, тому по-іншому назвати не можна. Також Кондратюк зазначив, що його стосунки з Марченко погіршилися якраз після початку війни на Донбасі. У 2014 році вони посварилися через це.

У 2014 році Кондратюк написав у фейсбуці щодо Донбасу. Тоді сказав Марченко, що вона не права, що дивно чути те, що вона каже.

Я їй сказав, що донецька історія – це сепаратизм. Це втручання Росії. І якщо українці зараз скажуть: "Яка різниця", то це будуть не українці. То ми просто знищимо свою державу. Вона не зрозуміла мене. Оксана сказала, що треба розуміти тих людей. Я відповів: "Людей, які не пускають ЗСУ на свою територію, неможливо зрозуміти, бо згідно з конституцією України ЗСУ можуть стояти від Луганська до Львова". Відтоді ми з нею чай не пили. Наші стосунки охололи. Зрозумів, що це маячня. Казав, що вона в заручниках у божевільного кума,

– поділився Кондратюк.

Ігор Кондратюк вже не вперше за час повномасштабної війни висловлюється про зрадницю Марченко, з якою довго працював на телевізійних проєктах.