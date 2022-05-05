Чи не всі телеглядачі вважали, що Кондратюка та Марченко пов'язує міцна дружба. У квітні 2022 року, після арешту зрадника Медведчука, він розвіяв цей міф, а тепер зізнався, що їхні стосунки були теплі до весни 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі.

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Кондратюк шкодує, що знімався в "Х-факторі" з Марченко

Як з'ясувалося, перші чотири сезони "Х-фактору" Кондратюк і Марченко справді товаришували. Він навіть приходив у її гримерку пити чай перед зйомками, там збиралися й інші судді. Однак навесні 2014 року зірки посварилися і традиція з чаюванням закінчилася.

За словами шоумена, причиною сварки став його "фейсбучний пост про Донбас", з яким Марченко була незгодна.

Як можна бути незгодною, коли мова йде про абсолютно неправильну позицію щодо України та українських громадян… Моя слабкість полягала в тому, що я не розірвав контракт з телеканалом СТБ і не пішов. Не святий я,

– визнав Ігор Кондратюк.

Він запевнив, що їхні обійми та дружні стосунки в кадрі після квітня 2014 року – частина шоу.

Ігор Кондратюк з Оксаною Марченко / Фото СТБ

Однак у часи "Х-фактору" неприязні до Марченко в Кондратюка не було, адже він вважав її заручницею обставин. Лише згодом до шоумена дійшло, що вони з Медведчуком заодно.

"У мене була думка, що вона є заручницею. Припустимо, у тебе є кум, а завтра цей кум став серійним вбивцею. Ти ж за це не відповідаєш, правильно? Але він тобі зателефонує і скаже: "Якщо ти проти мене скажеш щось у поліцію, я вб'ю твою сім'ю". Я вважав, що вони заручники, вона так точно", – розповів зірка.

Ігор Кондратюк про стосунки з Марченко