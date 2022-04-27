Український продюсер Ігор Кондратюк вже раніше підкреслював, що не дружив з Оксаною Марченко. Він пояснив, що вимушено був з нею колегами.

До слова Ігор Кондратюк зізнався, чи має заробіток в час війни: "Тільки витрачаю"

Кондратюк про Марченко та Медведчука

На прохання Слави Дьоміна Ігор Кондратюк трьома словами схарактеризував Оксану Марченко: "Людина зрадила Україну".

Нагадаємо, після звернень Оксани Марченко до лідера країн з вимогами звільнити чоловіка, Кондратюк запропонував колишній колезі звернутись до кума Путіна, "щоб забрався з України".

Також ведучий розповів про спілкування з лідером "ОПЗЖ" та колабораціоністом Віктором Медведчуком.

Вітався кілька раз за руку, тому що був такий епізод. Коли ми знімали "Україна має талант" 1 сезон – це був наймасовіший кастинг в історії українського телебачення. Ми їздили по Україні, робили кастинги телевізійні на місцях, ми літали весь час або іноді літаком Марченко і Медведчука,

– зізнався Ігор Кондратюк.

"Не знаю, може, це були орендовані літаки, я взагалі цю схему не знаю. Але він кілька разів зустрічав її з літака, і ми віталися за руку. Один раз ми з ним зустрілися на заході, де танцювали на той момент моя маленька дочка і ця хрещениця Путіна, спільна донька Медведчука та Марченко. Він фінансував цю історію. Ми віталися", – додав він.

Кондратюк додав, що ні зараз, ні раніше не сприймав його як політика: "Я прихильник зрозумілих, чесних, прозорих політиків",

Повне інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн