Обоє синів Ігоря Кондратюка підпадають під мобілізацію за віком, але не за станом здоров'я. Ведучий каже, що вони "посадили" його за комп'ютерами, проте якщо вручать повістки – підуть воювати. Йому самому вже 60, але він не виключає того, що в разі погіршення ситуації на фронті, візьметься за зброю.

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Чому сини Кондратюка не служать

Вони обидва у четвертій хвилі мобілізації, так само як і я, до речі. У них обох там проблеми зі здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами, але то таке,

– пояснив Ігор Кондратюк.

Сергій і Данило живуть у Києві й тікати від мобілізації не будуть. Тим паче, що зараз вони теж працюють на перемогу України. Молодший навіть вийшов на мера Нью-Йорка.

"Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом з однодумцями. Донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. У тому фонді, здається, фігурує мер Нью-Йорка", – розповів шоумен.

Чому донька Кондратюка не в Україні

Молодша донька Кондратюка Поліна навчається на другому курсі в Америці. Вона здобуває спеціальність інженерки космічних систем.

"Це для нашої сім'ї несподівано і ново. Навчається вона у нас прекрасно, вона любить вчитися", – похвалився ведучий і додав, що через війну дівчинка не змогла прилетіти додому на літні канікули. Він сподівається побачити її на зимові.

Єдина проблема, що, звичайно, вона не змогла прилетіти на літні канікули через те, що не літають літаки. Вирішили, що розумніше залишитися там. Зараз, сподіваюся, у грудні вона приїде через Варшаву. Привеземо її додому,

– обмовився Кондратюк.

Ігор Кондратюк з синами і донькою / Фото соцмереж шоумена