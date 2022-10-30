Тепер у Кондратюка немає жодних стосунків з Оксаною Марченко. Він не стежить за її висловлюваннями і не знає, де вона зараз.
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Сварка Ігоря Кондратюка та Марченко
Продюсер наголосив, що Марченко – зрадниця. Вона після березня 2014 року продовжувала підігрувати росіянам, тому по-іншому назвати не можна. Також Кондратюк зазначив, що його стосунки з Марченко погіршилися якраз після початку війни на Донбасі. У 2014 році вони посварилися через це.
У 2014 році Кондратюк написав у фейсбуці щодо Донбасу. Тоді сказав Марченко, що вона не права, що дивно чути те, що вона каже.
Я їй сказав, що донецька історія – це сепаратизм. Це втручання Росії. І якщо українці зараз скажуть: "Яка різниця", то це будуть не українці. То ми просто знищимо свою державу. Вона не зрозуміла мене. Оксана сказала, що треба розуміти тих людей. Я відповів: "Людей, які не пускають ЗСУ на свою територію, неможливо зрозуміти, бо згідно з конституцією України ЗСУ можуть стояти від Луганська до Львова". Відтоді ми з нею чай не пили. Наші стосунки охололи. Зрозумів, що це маячня. Казав, що вона в заручниках у божевільного кума,
– поділився Кондратюк.
Ігор Кондратюк вже не вперше за час повномасштабної війни висловлюється про зрадницю Марченко, з якою довго працював на телевізійних проєктах.
- Як запевняє шоумен, свою першу роботу на телебаченні кума путіна отримала заслужено, адже на той момент у неї не було жодних зв'язків.
- Кондратюк та Марченко неодноразово показували дружні стосунки під час зйомок у талант-шоу. За словами продюсера, тоді дружина Медведчука мала проукраїнську позицію.
- Шоумен публічно розкаюється за те, що не пішов з проєкту навесні 2014-го, коли розсварився з дружиною Медведчука через події на Донбасі.
- Ігор Кондратюк трьома словами охарактеризував Оксану Марченко, а також розповів, якими були його зустрічі з Віктором Медведчуком.
- Кондратюку написали, що він начебто дружив з Оксаною Марченко. Та він поспішив це спростувати.