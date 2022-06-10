Коля Сєрга запропонував брату Тодоренко "виправити родове прокляття": куди його відправляють

З Регіною Тодоренко Коля Сєрга вів тревел-шоу "Орел і решка", тому вони досить близькі. Однак за замовчування війни зірка висміяв спочатку співведучу, а тепер і її брата, якому пригрозив службою в ТрО.

Сам Коля Сєрга служить у ЗСУ та не зневажає колег, які не взяли до рук зброю. Однак брата зрадниці Регіни Тодоренко до тероборони відправив би.

До теми Шукав, де краще, – Коля Сєрга пояснив, чому всі вісім років війни будував кар'єру на Росії

Коля Сєрга поглузував з брата Тодоренко

Шоумен зізнався, що один з побратимів розповів їм з Даніелем Салемом, що брат мовчунки Регіни Тодоренко ховається від війни на дачі під Чорноморськом. Коля Сєрга пожартував, що навідався б до нього й запропонував би відкупитися від гріхів зіркової сестри.

Треба брата забрати в тероборону. У нас є люди в теробороні, ми зателефонуємо, скажемо: "Слухайте, є хороший боєць, з хорошим родоводом. З можливістю виправити родове прокляття",

– з гумором заявив знаменитість.

Саму ж гастролерку він відверто засуджує, бо та обрала гроші, а не Батьківщину. Сєрга знав, що в Одесі в Тодоренко батьки, сестра, брат, тож достукатися до неї на початку війни з Росією навіть не намагався.

"Про що з нею говорити? Вона все прекрасно бачить, у неї тут є близькі, родичі. Вона в контексті того, що відбувається. Тому писати їй "Регіно, подивися, що тут насправді відбувається" – це було б безглуздо. Тому я не писав нічого їй", – емоційно заявив Коля Сєрга.