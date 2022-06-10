На початку повномасштабної війни з Росією патріотична позиція 33-річного Колі Сєрги здивувала мало не всю Україну. Він один з перших з шоу-бізу пішов у ЗСУ й досі служить в Одесі. Шоумен відрікся від будь-яких заробітків у країні-агресорці й нарешті роз'яснив, чому не зробив цього раніше.

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Чому Коля Сєрга працював на Росії під час війни

Артист зізнався, що раніше був дуже гнучким, тому його так і "мотало по світу" з "Орлом і решкою" й на хвилі популярності занесло на Росію.

Я весь час шукав, де мені краще, і пропускав цю потребу через призму різних цінностей. І, безумовно, одна з найбільш відчутних цінностей – матеріальна. Де я зможу заробляти, щоб забезпечити свою сім'ю, де я зможу жити в комфорті. Потім у якийсь момент я зрозумів, що це не приносить мені щастя, радості,

– заявив Коля Сєрга.

Сколотивши статки на Росії й нажившись у розкоші, він став шукати місце, де зможе бути корисним, реалізувати "спецзавдання душі". Так, поклик душі привів його в Україну. До Києва Сєрга переїхав ще 2020 року.

"Тоді я прийняв цей вибір 2020 року, коли зрозумів: "Усе, тепер я буду з Україною. І я буду вчитися жити тут за будь-яких обставин. Мій вибір зроблений", – пригадав шоумен. І зізнався, що навіть заземлився на Батьківщині – купив ділянку під Києвом.

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Чому Сєрга засудив Росію лише після 24 лютого

Цікаво, що спочатку на запитання про раптовий патріотизм Коля Сєрга відповів анекдотом: "Коли сидять за столом батько, мати й син. Сину вже 30 з чимось років, і він за все життя не казав ні слова. Мовчазна трапеза, і раптом син каже: "Батю, передай сіль". Мати втрачає свідомість одразу, батько, заїкаючися, каже: "Синку, чому ти скільки років мовчав?". А він: "Приводу не було".

Багато всього зрослося. Я став старше, твердіше у своїх переконаннях, вони почали проявлятися,

– роз'яснив Коля Сєрга.

Нагадаємо, зараз ексгастролер Коля Сєрга засуджує Регіну Тодоренко, яка намагається "зайняти відразу два стільці" й мовчить про війну на Батьківщині, та закликає до "жорсткої сепарації" від російської культури.