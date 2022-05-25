На час війни серед українців точаться дискусії щодо цілковитого розмежування з російською культурою та мовою. Співак та ведучий Коля Сєрга вважає, що нам справді потрібна "жорстка сепарація".

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Коля Сєрга про російську культуру та мову

Музикант пояснив, що потрібно зайнятись вивченням мови та культури і закохуватися в неї, щоб й інші її полюбили.

Зараз потрібна жорстка сепарація. Нам потрібно зараз якомога більше вивчати українську культуру і свою рідну мову і намагатися її наростити на серце. Не на мозок,

– вважає Коля Сєрга.

Також він зазначив, що носії української мають агітувати російськомовних переходити на державну, однак робити це не деструктивно.

"Зараз усі ці люди, які є носіями української мови та культури, мають зробити вольове зусилля та змінити риторику. Закохувати в українську мову, культуру… Коли ти показуєш свою любов до мови, культури, і із захопленням ділишся якимись книгами, улюбленими авторами, даєш лайфхаки, як їх правильно читати, через яку призму – це закохує… Люди почнуть за цим йти, тому що підуть за створенням, а не за деструкцією", – додав артист.

Нагадаємо, співачка Міка Ньютон, яка народилась на заході України, нещодавно пригадала, як її змушували спілкуватися російською. З цих причин вона написала альбом російською мовою, бо вирішила послухати старших продюсерів, яких цікавила кар'єра. "Я зараз думаю, наскільки мене тоді ламали й пропаганда була російської мови. Коли мені було 15 років, я вступила до естрадно-циркового. Я пам'ятаю, коли я пішла вчитися, все було російською. Я одна була, хто говорив українською. Писала російські конспекти українськими літерами".

Зауважимо, серед українських медійних осіб та зірок є багато тих, які перейшли на українську мову у зв'язку з війною з Росією та не тільки: