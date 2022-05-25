На час війни серед українців точаться дискусії щодо цілковитого розмежування з російською культурою та мовою. Співак та ведучий Коля Сєрга вважає, що нам справді потрібна "жорстка сепарація".
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Коля Сєрга про російську культуру та мову
Музикант пояснив, що потрібно зайнятись вивченням мови та культури і закохуватися в неї, щоб й інші її полюбили.
Зараз потрібна жорстка сепарація. Нам потрібно зараз якомога більше вивчати українську культуру і свою рідну мову і намагатися її наростити на серце. Не на мозок,
– вважає Коля Сєрга.
Також він зазначив, що носії української мають агітувати російськомовних переходити на державну, однак робити це не деструктивно.
"Зараз усі ці люди, які є носіями української мови та культури, мають зробити вольове зусилля та змінити риторику. Закохувати в українську мову, культуру… Коли ти показуєш свою любов до мови, культури, і із захопленням ділишся якимись книгами, улюбленими авторами, даєш лайфхаки, як їх правильно читати, через яку призму – це закохує… Люди почнуть за цим йти, тому що підуть за створенням, а не за деструкцією", – додав артист.
Зауважимо, серед українських медійних осіб та зірок є багато тих, які перейшли на українську мову у зв'язку з війною з Росією та не тільки:
- Ірина Горова,
- Катерина Реп'яхова,
- Анна Трінчер,
- Олексій Дурнєв,
- Тетяна Парфільєва,
- Даша Квіткова,
- Алан Бадоєв,
- Христина Горняк,
- Наталка Денисенко,
- Анна Богдан.