На время войны среди украинцев идут дискуссии о полном разграничении с русской культурой и языком. Певец и ведущий Коля Серга считает, что нам действительно нужна жесткая сепарация.

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Коля Серга о русской культуре и языке

Музыкант объяснил, что нужно заняться изучением языка и культуры и влюбляться в него, чтобы и другие его полюбили.

Сейчас требуется жесткая сепарация. Нам нужно сейчас как можно больше учить украинскую культуру и свой родной язык и пытаться его нарастить на сердце. Не на мозг,

– считает Коля Серга.

Также он отметил, что носители украинского должны агитировать русскоязычных переходить на государственный, однако делать это не деструктивно.

"Сейчас все эти люди, являющиеся носителями украинского языка и культуры, должны сделать волевое усилие и изменить риторику. Влюблять в украинский язык, культуру… Когда ты показываешь свою любовь к языку, культуре, и с увлечением делишься какими-то книгами, любимыми авторами, даешь лайфхаки, как их правильно читать, через какую призму – это влюбляет… Люди начнут за этим идти, потому что последуют за созданием, а не за деструкцией", – добавил артист.

Напомним, певица Мика Ньютон, родившаяся на западе Украины, недавно вспомнила, как ее заставляли общаться по-русски. По этим причинам она написала альбом на русском языке, потому что решила послушать старших продюсеров, которых интересовала карьера. "Я сейчас думаю, насколько меня тогда ломали и пропаганда была русского языка. Когда мне было 15 лет, я поступила в эстрадно-цирковой. Я помню, когда я пошла учиться, все было на русском. Я одна была, кто говорил по-украински. Писала российские конспекты украинскими буквами".

Заметим, среди украинских медийных лиц и звезд много тех, которые перешли на украинский язык в связи с войной с Россией и не только: