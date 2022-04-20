Коля Серга, який служить в ЗСУ, зізнався, чи готовий вбивати ворогів

Співак і ведучий Коля Серга вступив до лав Збройних Сил України. Чим довше артист перебуває на війні, тим більше розуміє, що готовий знищувати російських орків.

Коля Серга наголосив, що Україна обов'язково переможе, адже за це воюють неймовірні люди, які щодня знищують ворогів на різних фронтах.

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Коля Серга про службу в ЗСУ

У військовій частині, до складу якої входить артист, є дуже багато добровольців, серед яких бізнесмени, держслужбовці, далекобійники та інші. І це люди різних національностей: молдавани, болгари, турки тощо. Їх всіх об'єднує одне – любов до України. Навіть той, хто не народився тут, готовий за неї померти. Справжнього українця показує те, що він може зробити заради рідної землі.

Наразі Коля Серга не був у серйозних протистояннях з ворогом, де довелося б вбивати російських окупантів. Він зізнався, що війна стала певним випробуванням, адже довелося не лише взяти до рук зброю, але й насмілитися стріляти у ворогів.

Головний сумнів був у тому, чи я зможу стріляти? Але я розумів, що йду до лав ЗСУ і маю взяти в руки зброю, а це означає, що маю воювати. А що глибше я перебуваю в цих подіях, то більше розумію, що я готовий!

– наголосив артист.

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