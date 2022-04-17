Ще одна українська знаменитість поповнила лави Збройних Сил. До захисників приєднався лідер гурту O.Torvald Женя Галич.

Дивіться також Він дуже багато робить там, – Позитив заступився за Потапа, який виїхав з України перед війною

Женя Галич вступив до ЗСУ

На офіційній сторінці колективу опублікували фото музиканта у військовій формі та зі зброєю. Учасники гурту підтримали свого лідера.

Женя приєднався до лав ЗСУ. Надавай там оркам по зубах,

– написали під світлиною.

Зауважимо, раніше Женя Галич зізнавався, що йому не вдалось вступити до ЗСУ. Тож він активно займався волонтерством та давав благодійні концерти.



Женя Галич вступив до лав ЗСУ / Фото з інстаграму гурту

Хто з зірок вступив до ЗСУ: останні новини