Відомі люди взяли до рук зброю, щоб захищати українську землю від ворогів. Окупанти вже знищили чимало українських міст і наші захисники роблять все можливе, щоб жертв і руйнувань було якомога менше. Та навіть у чоловіків від побачених звірств, які відбулися в наших містах, навертаються сльози.

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Нікіта Добринін про службу у теробороні

Телеведучий пішов на службу, оскільки насамперед мав захищати свою сім'ю. Хоча дружина вмовляла залишитися з нею та сином, та Нікіта розумів, що зараз його захист потрібен саме зі зброєю в руках. За час поки чоловік в теробороні, найважчими для нього були події у Київській області.

Я думаю, що це Ірпінь, Буча та Гостомель. Які б сильні чоловіки, навіть воїни не були б, але все одно, коли ти бачиш ці кадри, або ж коли ти бачиш це перед собою – просто навертаються сльози. Це для мене було найстрашніше, найболючіше,

– зізнався Добринін.

Телеведучий продовжує перебувати на службі в Києві. Він виїжджав з міста, щоб перевезти дружину з сином на захід України, а тоді повернувся в столицю. Зараз сім'я у безпеці, наскільки це можливо.

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