Фронтмен українського рок-гурту Green Grey, 52-річний Diezel (справжнє ім'я – Андрій Яценко) вирішив підкріпити ряди захисників. Він повідомив, що бачить себе корисним зі зброєю.

Читайте також Валерій Харчишин підозрює, що його дім знищили навмисно: "Мій будинок знищено вщент"

Diezel із Green Grey пішов у добровольці

Музикант повідомив, що підписав контракт з батальйоном "Мрія", де й буде служити та захищати Україну від окупанта.

Зрозуміло одне – все не закінчиться. А значить потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців, і сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Учора підписав контракт із батальйоном "Мрія". Будемо служити. Слава Україні,

– написав Diezel.



Diezel захищатиме Україну / Фото з інстаграму Diezel



Diezel захищатиме Україну / Фото з інстаграму Diezel

Зауважимо, серед українських знаменитостей є багато тих, хто став на оборону нашої території від ворога. Читайте детальніше у матеріалі.

Скандал із Green Grey