"Кохання врятує цей світ": Саша Бо вдруге виходить заміж

Українська блогерка Саша Бо вдруге виходить заміж. Інстаграм-зірка довго приховувала новину про заручини з Платоном Тарнавським.

Українська блогерка з Івано-Франківська Саша Бо зізналась, що виходить заміж. Це буде другий шлюб для дівчини.

До слова Ми розлучилися ще до війни, – Дорофєєва розповіла правду про розрив з Дантесом і нові стосунки

Саша Бо виходить заміж

У своєму інстаграмі блогерка похизувалась обручкою, що виблискувала на безіменному пальці.

Часом, війна розлучає.. Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала так,

– підписала кадр Саша Бо.



Саша Бо виходить заміж / Фото з інстаграму Саші Бо

Саша Бо зізналась, що приховувала свої заручини, однак все-таки вирішила поділитися новиною.

"Я навіть не знаю, з чого почати. І чи варто взагалі. Я справді довго мовчала, бо не знала, наскільки доречно зараз ділитись своїм щастям. Та знаєте що? Тільки кохання врятує цей світ", – зауважила блогерка.



Саша Бо виходить заміж / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про скандальне розлучення блогерки

У червні 2021 року Саша Бо вперше оголосила про розрив шлюбу з Ігорем Пустовітом. Це здивувало фанів блогерки, оскільки вона зазвичай демонструвала ідеальну картинку сім'ї.

У вересні вийшло інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній, де зірка інстаграму зізналась про булімію та постійний стрес через подружнє життя. Вона заявляла про приниження та образи з боку чоловіка.

Ігор Пустовіт згодом прокоментував заяви дружини. За його версією, аб'юзером у шлюбі була саме Саша, й через це у чоловіка був стокгольмський синдром.

20 грудня Саша Бо повідомила про офіційне розлучення.