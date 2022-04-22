Украинская блоггерша из Ивано-Франковска Саша Бо призналась, что выходит замуж. Это будет второй брак для девочки.

К слову Мы развелись еще до войны, – Дорофеева рассказала правду о разрыве с Дантесом и новых отношениях

Саша Ибо выходит замуж

В своем инстаграмме блоггерша похвасталась кольцом, сверкавшим на безымянном пальце.

Временами, война разводит. Но очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала да,

– подписала кадр Саша Бо.



Саша Бо выходит замуж / Фото из инстаграма Саши Бо

Саша Бо призналась, что скрывала свою помолвку, однако решила поделиться новостью.

"Я даже не знаю, с чего начать. И стоит ли вообще. Я действительно долго молчала, потому что не знала, насколько уместно сейчас делиться своим счастьем. Но знаете что? Только любовь спасет этот мир", – отметила блогерша.



Саша Бо выходит замуж / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, новый бойфренд Саши Бо впервые засветился на скандальной "голодной тухе" Залиска. Мужчину зовут Платон Тарнавский. Он врач-стоматолог и, вероятно, бывший одногруппник блоггера по медицинскому вузу в Ивано-Франковске. После официального развода блоггерша впервые показала его фанам.

Что известно о скандальном разводе блоггерки