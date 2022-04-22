Українська блогерка з Івано-Франківська Саша Бо зізналась, що виходить заміж. Це буде другий шлюб для дівчини.

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Саша Бо виходить заміж

У своєму інстаграмі блогерка похизувалась обручкою, що виблискувала на безіменному пальці.

Часом, війна розлучає.. Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала так,

– підписала кадр Саша Бо.



Саша Бо виходить заміж / Фото з інстаграму Саші Бо

Саша Бо зізналась, що приховувала свої заручини, однак все-таки вирішила поділитися новиною.

"Я навіть не знаю, з чого почати. І чи варто взагалі. Я справді довго мовчала, бо не знала, наскільки доречно зараз ділитись своїм щастям. Та знаєте що? Тільки кохання врятує цей світ", – зауважила блогерка.



Саша Бо виходить заміж / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, новий бойфренд Саші Бо вперше засвітився на скандальній "голодній тусі" Заліска. Чоловіка звати Платон Тарнавський. Він лікар-стоматолог і, ймовірно, колишній одногрупник блогерки по медичному вишу в Івано-Франківську. Після офіційного розлучення блогерка вперше показала його фанам.

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