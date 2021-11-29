Не минуло й двох місяців відтоді, як шоу-біз гудів про драматичне розлучення Саші Бо з Ігорем Пустовітом, а блогерка-мільйонниця вже закрутила новий роман. Наразі дівчина не розсекречує чоловіка, в якому знайшла розраду після болісного розставання, але за неї це зробили колеги "інфлюенсери". Закохані потрапили в об'єктив на "голодній блогерській тусі" Олександра Заліска.

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Так, увесь вечір від Саші Бо не відходив високий брюнет у смокінгу та білій сорочці. Ним виявився лікар-стоматолог Платон Тарнавський.

Саша Бо з новим хлопцем / Фото з інстаграму Платона Тарнавського

Що відомо про хлопця Саші Бо

Платон Тарнавський – випускник кафедри хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету, в якому, до слова, навчалась сама блогерка.

Він один з 75 користувачів інстаграму, за яким стежить Саша Бо. Однак профіль чоловіка закритий. Очевидно, він далекий від блогерства, адже на його сторінці всього 19 публікацій.

Скриншот з інстаграму Саші Бо

Франківський стоматолог встиг заплямувати свою репутацію. Згідно з державним реєстром судових рішень, Платона Тарнавського двічі притягували до відповідальності за кермування в стані алкогольного сп'яніння – у травні 2015 року та в липні 2021 року.

Нагадаємо, "голодна блогерська туса" – це гучна вечірка з нагоди 29-річчя блогера Олександра Заліска. Іменини так званий інфлюенсер з понад мільйонною аудиторією святкував у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада.