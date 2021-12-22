Шлюборозлучний процес Пустовітів тягнувся з червня. Їх офіційно розлучили лише через пів року, 20 грудня. Через два дні, 22 грудня, Саша Бо оголосила про новий роман. У профілі з 1,9-мільйонною аудиторією вона опублікувала фото з хлопцем, якого викрили в мережі ще місяць тому.

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Відома блогерка не стала розсекречувати ані ім'я, ані сторінку бойфренда в інстаграмі, ані деталі їхніх стосунків. Натомість вона додала лаконічний та інтригуючий підпис.

Така довга й цікава історія,

– написала Саша Бо.

Вочевидь, 26-річна дівчина планує розповісти, як закрутилася їхня історія.

Саша Бо з новим хлопцем Платоном / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, бойфренда Саші Бо розсекретили ще до її офіційного розлучення. Разом вони прийшли на "голодну тусу" Заліска й засвітились у сторіс інших гостей. Так, чоловіка звати Платон Тарнавський. Він лікар-стоматолог і, схоже, колишній одногрупник блогерки по медичному вишу в Івано-Франківську.

Реакція мережі на нового хлопця Саші Бо

У мережі блогерку та її нового обранця Платона засипали компліментами, а кілька сотень користувачів зауважили, що вони дуже схожі:

"Ви якісь схожі";

"Вау, які ви класні. Я знаю що вже всі це написали, але ви дійсно дуже схожі";

"Я б сказала, що не просто схожi, а дуже схожi" ;

; "Я теж побачила схожість";

"Кажуть, якщо схожі одне на одного – це сто відсотків твоя половинка";

"Дійсно дуже схожі, союз має бути міцним" ;

; "Кажуть, якщо люди схожі, союз живе довго. Бажаю тільки тепла й поваги одне до одного";

"Як ви схожі, як одне ціле".

"Всі так говорять", – відповіла Саша Бо.

Скриншот з інстаграму Саші Бо