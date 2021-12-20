Про розрив українських інстаграм-блогерів стало відомо ще в червні. Після резонансних інтерв'ю та скандалу Саша Бо та Ігор Пустовіт нарешті розлучилися.
Актуально Звинувачення, скандали та аб'юз: найгучніші зіркові розлучення 2021 року
Новину оголосила Саша Бо у своєму інстаграмі. 20 грудня вона опублікувала фото в чорній розкішній сукні з лаконічним дописом.
Офіційно розлучена,
– написала Саша Бо під фото.
Саша Бо / Фото з інстаграму зірки
Цей допис блогерка також опублікувала в інстаграм-сторіз, де додала: "Закрила свій гештальт. Приймаю вітання".
Ігор Пустовіт наразі ніяк не коментує офіційне розлучення.
Що відомо про розлучення Пустовітів
- У червні 2021 року Саша Бо вперше оголосила про розрив шлюбу з Ігорем Пустовітом. Це здивувало фанів блогерки, оскільки на сторінці вона зазвичай демонструвала ідеальну картинку сім'ї.
- У вересні вийшло резонансне інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній, де зірка інстаграму зізналась про булімію та постійний стрес через подружнє життя. Вона заявляла про приниження та образи з боку чоловіка.
- Ігор Пустовіт прокоментував всі слова дружини. За його версією, аб'юзером у шлюбі була саме Саша, й через це у чоловіка був стокгольмський синдром.
- Зараз в обох блогерів, схоже, налагоджене особисте життя. Саша Бо на скандальній вечірці засвітила бойфренда, а Ігоря Пустовіта підозрюють в романі зі Софією Стужук.