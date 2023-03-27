Володимир Остапчук став гостем шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Тож саме там вони обговорили тему стосунків.
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Клопотенко зазначив, що мав стосунки з колишньою обраницею Остапчука.
У нас була з тобою спільна дівчина, з якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити,
– розповів кухар.
Клопотенко жартома додав, що він з Остапчуком майже цілувався.
Кулінар не став називати ім’я цієї дівчини, лише зізнався, щовоно починається на літеру "К".
Як відреагував Остапчук? Ведучий лише перепитав з приводу імені. "Чотири літери в імені? Усе, я зрозумів", – додав він.
Що відомо про особисте життя Остапчука
- Володимир Остапчук був у шлюбі з Оленою Войченко з 2007 по 2020 рік, але новина про розлучення з'явилась у жовтні 2019 року. Вони виховали двох дітей та навіть задумувались назавжди переїхати у Канаду.
- Вже згодом вони розлучились, а Остапчук почав новий роман з Христиною Горняк – нотаріусом та блогером. У 2020 вони одружились, а через 2 роки розлучились.
- Нещодавно друг Володимира Остапчука підтвердив, що він розлучився з Христиною Горняк, хоч переживати розрив йому було непросто. Також він зізнався, що знайомий з новою обраницею шоумена – Катериною Полтавською.
- Додамо, що нещодавно пара спровокувала чутки про одруження. Володимир иа Катерина поділилися фото з документ-сервісу "Готово", де можна оформити шлюб за добу. В мережі припустили, що пара могла одружитися. Катерина підписала кадр датою: 22.02.2023 і поставила сердечко.