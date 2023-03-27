Володимир Остапчук став гостем шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Тож саме там вони обговорили тему стосунків.

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Клопотенко зазначив, що мав стосунки з колишньою обраницею Остапчука.

У нас була з тобою спільна дівчина, з якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити,

– розповів кухар.

Клопотенко жартома додав, що він з Остапчуком майже цілувався.

Кулінар не став називати ім’я цієї дівчини, лише зізнався, щовоно починається на літеру "К".

Як відреагував Остапчук? Ведучий лише перепитав з приводу імені. "Чотири літери в імені? Усе, я зрозумів", – додав він.

Що відомо про особисте життя Остапчука