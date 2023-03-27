Владимир Остапчук стал гостем шоу "Адские муки с Евгением Клопотенко". Именно там они обсудили тему отношений.

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Клопотенко отметил, что общался с бывшей избранницей Остапчука.

У нас была с тобой общая девушка, с которой ты встречался когда-то, и я с ней тоже встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой гораздо ближе, чем ты можешь себе представить,

– рассказал повар.

Клопотенко в шутку добавил, что он с Остапчуком почти целовался.

Кулинар не стал называть имя этой девушки, лишь признался, что оно начинается на букву "К".

Как отреагировал Остапчук? Ведущий только переспросил по поводу имени. "Четыре буквы в имени? Все, я понял", – добавил он.

Что известно о личной жизни Остапчука