У кліпі Future і Drake з'явилась українська паляниця з тризубом: несподівані кадри

Американські знаменитості випустили новий кліп. У ньому несподівано засвітилась українська паляниця з гербом.

Україну підтримує увесь світ – днями це знову довели американські репери. Future та Дрейк випустили спільний трек та кліп Wait For U.

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У кліпі Дрейка і Future з'явилась паляниця

Знаменитості зняли ролик у стилі Середньовіччя. Future зіграв роль короля, а Дрейк – відважного лицаря, який звільняє дівчину.

У кліпі помітили незвичайну деталь – українську паляницю. Вона промайнула у відео на 00:36 та 00:45 секундах. До того ж хліб прикрашений у формі тризуба.

Дрейк та Future – Wait For U: дивіться відео онлайн

Паляницю побачили не тільки у відеороботі, але й на офіційній сторінці Дрейка в інстаграмі. Він опублікував фото зі зйомок кліпу.



Кадр зі зйомок / Фото з інстаграму Дрейка

Слово "паляниця" на тлі російсько-української війни стало особливим символом. Українці використовують його як пароль для того, щоб визначити диверсантів.

Наприклад, нещодавно у Рівному так виявили російського диверсанта. Чоловік вважав, що слово "паляниця" означає споруду з балок. Потім у нього знайшли російські документи та навіть виявилось, що він має нерухомість в тимчасово окупованому Криму.

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