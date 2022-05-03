Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Днями Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, де поспілкувалася з переселенцями, а тепер британський музикант Пол Маккартні висловив свою підтримку на концерті.
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Пол Маккартні заспівав з українським прапором
Музикант давав концерт у Сполучених Штатах Америки. У рамках світового туру Got Back він виступив у місті Спокан, Вашингтон. Там вийшов на сцену з українським прапором у руках.
Раніше Пол вже висловлював свою підтримку українському народові. Від імені The Beatles він опублікував фото, яке зробили у 2008 році під час концерту гурту на Майдані Незалежності в Києві.
Пам'ятаю, як ми виступали перед нашими українськими друзями на Майдані Незалежності у 2008 році. Ми думаємо про них у ці важкі часи. Ми надсилаємо їм свою любов та підтримку,
– написав тоді музикант.
Як світові зірки підтримують Україну: останні новини
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