Україну підтримує увесь світ – днями це знову довели американські репери. Future та Дрейк випустили спільний трек та кліп Wait For U.
До слова Борцям за Україну: Христина Соловій презентувала пісню "Я твоя зброя"
У кліпі Дрейка і Future з'явилась паляниця
Знаменитості зняли ролик у стилі Середньовіччя. Future зіграв роль короля, а Дрейк – відважного лицаря, який звільняє дівчину.
У кліпі помітили незвичайну деталь – українську паляницю. Вона промайнула у відео на 00:36 та 00:45 секундах. До того ж хліб прикрашений у формі тризуба.
Дрейк та Future – Wait For U: дивіться відео онлайн
Паляницю побачили не тільки у відеороботі, але й на офіційній сторінці Дрейка в інстаграмі. Він опублікував фото зі зйомок кліпу.
Кадр зі зйомок / Фото з інстаграму Дрейка
Слово "паляниця" на тлі російсько-української війни стало особливим символом. Українці використовують його як пароль для того, щоб визначити диверсантів.
Наприклад, нещодавно у Рівному так виявили російського диверсанта. Чоловік вважав, що слово "паляниця" означає споруду з балок. Потім у нього знайшли російські документи та навіть виявилось, що він має нерухомість в тимчасово окупованому Криму.
Світові знаменитості підтримують Україну
- Ед Ширан та гурт "Антитіла" нещодавно презентували спільну пісню – рімейк треку 2Step з останнього альбому британського артиста, у якому Тарас Тополя співає українською.
- Британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустили кліп на пісню Free, який зняли в Києві до війни. Свою нову роботу вони присвятили усім українцям.
- Елтон Джон звернувся до світу із закликом організувати гуманітарний коридор для жителів Маріуполя, які зараз перебувають у блокаді.
- Один із засновників гурту The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну на своєму концерті. На виступі в США він вийшов на сцену з великим синьо-жовтим прапором.
- Дружина Стінга Труді Стайлер приїхала до Польщі, де зустрілась з українськими біженцями. Вона співпрацює з благодійним фондом Help Ukraine Center.