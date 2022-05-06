Украину поддерживает весь мир – на днях это снова доказали американские рэперы. Future и Дрейк выпустили общий трек и клип Wait For U.

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В клипе Дрейка и Future появилась паляница

Знаменитости сняли ролик в стиле Средневековья. Future сыграл роль короля, а Дрейк – отважного рыцаря, освобождающего девушку.

В клипе заметили необычную деталь – украинскую полянку. Она пронеслась в видео на 00:36 и 00:45 секундах. К тому же хлеб украшен в форме трезубца.

Дрейк и Future – Wait For U: смотрите видео онлайн

Картофель увидели не только в видеоработе, но и на официальной странице Дрейка в инстаграме. Он опубликовал фотографии со съемок клипа.



Кадр со съемок / Фото из инстаграма Дрейка

Слово "паляниця" на фоне русско-украинской войны стало особым символом. Украинцы используют его в качестве пароля для того, чтобы определить диверсантов.

К примеру, недавно в Ровно так обнаружили российского диверсанта. Мужчина считал, что слово "паляниця" означает сооружение из балок. Потом у него нашли российские документы и даже оказалось, что у него есть недвижимость во временно оккупированном Крыму.

Мировые знаменитости поддерживают Украину