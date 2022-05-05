Вже понад 2 місяці захисники Маріуполя тримають оборону міста, хоча сили противника значно переважають. Щодня росіяни обстрілюють маріупольців з усієї зброї, яку мають. Скидають важкі бомби на сховища, в яких ховаються сотні цивільних людей.

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Елтон Джон закликав врятувати Маріупольців

Всесвітньо відомий музикант опублікував на особистій сторінці у твітері щемливий допис. Він звернувся до всього світу та закликав організувати для жителів Маріуполя негайні гуманітарні коридори, щоб всі, хто вже тривалий час перебуває в блокаді, змогли виїхати зі зруйнованого міста.

Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає домівки та залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів,

– наголосив Елтон Джон.

Зауважимо, що українські зірки також постійно наголошують на тому, що необхідно негайно врятувати маріупольців. Лише в сховищах "Азовсталі" перебувають багато наших поранених захисників, цивільних людей та військових, які попри нещадні обстріли показують неймовірний героїзм та продовжують тримати оборону міста. Однією з тих знаменитостей, які особливу увагу приділяють закликам до звільнення Маріуполя, є Злата Огнєвіч. Співачка спілкується з дружинами бійців "Азову", оприлюднює звернення, в яких закликає врятувати всіх тих, хто в блокаді, поки не пізно.