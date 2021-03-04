За 2 месяца до конкурса Евровидение Кипр попал в скандал: местная церковь и зрители конкурса выразили свое недовольство песней, с которой певица Елена Цагрина отправится на конкурс. В ней артистка будто обращается к сатане и восхваляет его. Сейчас руководство конкурса на Кипре не намерено менять песню.

Песня 26-летней Елены Цагриной называется El Diablo, что в переводе на украинский означает "Дьявол". В ней певица исполняет такие строки: "Я влюбилась, я отдала свое сердце дьяволу. Я отказалась, потому что он говорит мне, что я его ангел. О, дьявол, я влюбилась и отдала свое сердце дьяволу".

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Елена Цагрина – El Diablo: смотреть видео онлайн

Реакция церкви Кипра

Такая композиция вызвала неоднозначную реакцию в обществе, а особенно – в церви. Синод Кипрской православной церкви призвал правительство страны не отправлять на конкурс эту песню, а митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия заявил, что кроме богохульства, в песне пропагандируются физические и эмоциональные страсти: "У них есть опасные послания для психического здоровья людей, особенно сейчас, когда мы боремся с "дьяволом" – коронавирусом".

Киприоты также угрожали представителям Евровидения на Кипре, что подожгут здание компании, если те не изменят на конкурс песню. А в минувшие выходные неизвестный мужчина даже ворвался в офис и стал оскорблять работников телеканала. Его задержали, предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и отпустили.

Реакция организаторов Евровидения в Кипре

Организаторы отбора на Кипре в свою очередь заявили, что менять свой выбор не будут, а недовольны слушатели, по их мнению, просто неправильно поняли смысл песни, поскольку она – о борьбе добра со злом. В отношении представителей церкви, то председатель совета директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) Андреаса Франгоса направил открытое приглашение теологам, чтобы те посетили телеканал и спокойно обсудили этот вопрос.

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