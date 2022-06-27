У незвичному образі: Кейт Міддлтон зустрілась з військовими у вбранні кольору хакі
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Герцогиня Кембриджська показала архівні фото із зустрічі з військовими. Тоді на захід вона прибула в аутфіті кольору хакі.
Принц Вільям разом з дружиною у День збройних сил привітали військових. Герцоги Кембриджські опублікували фото, зроблені минулого року на зустрічі з військовими.
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Кейт Міддлтон зустрілась з військовими
На зустрічі з військовими Кейт Міддлтон постала в незвичному образі. Вона одягнула камуфляжну куртку, штани кольору хакі та черевики. Також герцогиня приміряла теплий темно-зелений светр.
Кетрін не доповнювала образ аксесуарами, однак накрутила волосся локонами та розпустила його. Образ завершив лаконічний макіяж.
Герцоги Кембриджські підписали світлини зверненням до військових Великої Британії
Сьогодні, у День збройних сил, Вільям і я хотіли б віддати належне хоробрим чоловікам і жінкам минулого і сьогодення, що служать у всіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британії та у всьому світі,
– написали королівські особи.
"Дякуємо за все, що ви і ваші сім'ї жертвуєте заради нашої безпеки. Минулого року для мене було честю провести час з армією Британії, щоб побачити, як вони навчають чинний персонал і новобранців. Було чудово побачити з перших рук безліч важливих та різноманітних ролей, які військові відіграють день у день, щоб захистити нас".
Кейт Міддлтон на зустрічі з військовими / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Останні образи Кейт Міддлтон
- На першому офіційному портреті герцогиня Кембриджська постала у смарагдовій довгій сукні. Доповненням її аутфіту була брошка королеви Єлизавети II, перлинні сережки, зачіска та нюдовий макіяж.
- Кейт Міддлтон також підкорювала публіку у ніжному образі. Вона відвідала Brixton House у білосніжному блейзері від Alexander McQueen, а також майці та вузьких штанах. Кетрін поєднала вбрання з білими туфлями-човниками на підборах.
- В Аскоті на королівських перегонах Кейт Міддлтон постала в білій сукні з принтом у коричневий горох від бренду Alessandra Rich. Вона доповнила розкішний look з замшевими туфлями-човниками на підборах від бренду Gianvito Ross.